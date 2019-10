Serie A, finisce 0-0 fra Brescia e Fiorentina. Brutto infortunio per Dessena

Finisce senza reti il posticipo dell’ottava giornata di Serie A fra Brescia e Fiorentina. Un risultato giusto, essendo prevalso equilibrio per tutti i novanta minuti: più eccitante il primo tempo, con anche un gol annullato ad Ayé da parte del Var, mentre nella ripresa – benché le Rondinelle abbiano perso un po’ le distanze fra i reparti -, non ci sono stati grandi rischi né da una parte, né dall’altra. La squadra di Corini torna a far punti dopo due sconfitte di fila, quella di Montella non riesce a centrare il quarto successo consecutivo, che avrebbe regalato il quinto posto in classifica.

PRIMO TEMPO – Il match, iniziato alle 21 e non alle 20.45 per un ritardo della Fiorentina nel raggiungere lo stadio, comincia col botto: numero di Tonali di grande qualità, palla a Donnarumma, che serve in mezzo Ayé per il gol dell’1-0, il primo in A per il francese. Tutto però è fermo: nella giocata di prestigio di inizio azione, il classe 2000 ha colpito la palla con la mano, per questo Calvarese consulta il Var e annulla. Castrovilli impegna Joronen dopo una delle sue serpentine nella metà campo avversaria, poi Ayé di testa, su corner di Tonali, mette alto.

SECONDO TEMPO – Corini manda in campo Balotelli per Donnarumma già dal primo minuto della ripresa (l’ex Inter e Milan non era partito dall’inizio per un problema al ginocchio occorso in settimana). Al 55′ Dessena resta a terra dopo un contrasto, scoppia in lacrime perché capisce che l’infortunio è grave, come quello che gli era capitato in passato, quando vestiva la maglia del Cagliari (frattura tibia e perone). Il centrocampista esce in barella, tutti sono commossi e vanno ad abbracciarlo. Sarà poi trasportato in ospedale. Il secondo tempo offre davvero poco, solo uno stacco di Balotelli fuori di poco da situazione di corner. Nel recupero, al 97′, Castrovilli sfiora il gol che avrebbe mandato in paradiso la Viola.