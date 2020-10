Serie A, pari tra Lazio e Inter. Sorridono Parma e Benevento

Nei tre match di Serie A del pomeriggio, pareggio per 1-1 tra la Lazio e l’Inter. I nerazzurri passano in vantaggio alla mezz’ora con un gol di Lautaro Martinez, poi il pareggio a inizio ripresa di Milinkovic-Savic su assist di Acerbi. Al 70′ Immobile rifila una manata a Vidal dopo un fallo del cileno e viene espulso. Nel finale rosso anche per Sensi, per una reazione simile su Patric dopo un palo colpito da Brozovic. Nelle altre partite giocate, il Parma batte il Verona grazie al gol-lampo di Kurtic, mentre Lapadula decide il successo del Benevento sul Bologna.