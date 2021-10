Serie A, pari tra Spezia e Genoa, Schiavone rilancia la Salernitana

Spezia e Genoa si spartiscono la posta in palio, mentre la Salernitana vince contro il Venezia

Su il sipario sulla decima giornata di campionato. I primi anticipi portano un pareggio e una vittoria Lo Spezia sembra in grado di scappare, ma viene ripreso nel finale dal Genoa. Il copione sembra riproporsi tra Venezia e Salernitana, con i veneti in vantaggio e poi riacciuffati dagli avversari nella ripresa. Schiavone firma la sorprendente vittoria dei campani

La Salernitana parte con il piede giusto, ma sono i padroni di casa a trovare il vantaggio con Aramu: servito da Molinaro, lascia partire un tiro perfetto che finisce all'incrocio. Il Venezia controlla la gara e non rischia grossi pericoli nel primo tempo. Nella ripresa, però, torna alla carica la Salernitana che pareggia con Bonazzoli su assist di Ribery. In pieno recupero è Schiavone a trovare il guizzo vincente per i campani di Colantuono.