Serie A, Parma corsaro a Marassi: vittoria per 1-0, agganciato il Napoli in classifica

Il Parma vince a Marassi contro la Sampdoria 1-0 con gol di Kucka e aggancia il Napoli in classifica a quota 21 punti, a -7 dal sesto posto che al momento è occupato dall’Atalanta. Seconda sconfitta consecutiva invece per i blucerchiati, la terza considerando anche la Coppa Italia, che così restano a ridosso della zona retrocessione, a +1 dai “cugini” del Genoa, terzultimo. Sconsolato a fine gara mister Ranieri, che voleva una reazione da parte della propria squadra, arrivata forse un po’ in ritardo: varie occasioni create nel finale, ma zero punti. E settimana prossima ci sarà proprio il derby col Genoa.

LA PARTITA – Il match di Marassi si sblocca al 21′ con l’angolo insidioso di Hernani sul primo palo e il colpo di testa in mischia di Kucka, che fa 1-0 per gli uomini di D’Aversa. Ci provano Ramirez e Murru a rimettere tutto in parità, ma si va al riposo con gli emiliani in vantaggio. Molto meglio la Samp della ripresa: al 63′ Gabbiadini colpisce una traversa su una punizione dalla lunga distanza, al 74′ i padroni di casa guadagnano un rigore per fallo di Dermaku su Quagliarella. Alla battuta ovviamente va il bomber, fresco di rinnovo, che però sbaglia: sulla respinta Jankto mette in mezzo e lo stesso Quagliarella fa 1-1, ma il Var interverrà per annullare per fuorigioco dell’ex Udinese. Sepe salva la baracca, un po’ come gli capita di solito, in un paio di circostanze (strepitoso soprattutto su Colley, buttatosi in avanti). Dopo sei minuti di recupero, finisce il match: Samp-Parma 0-1.