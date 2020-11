Serie A, Parma e Fiorentina solo sbadigli e zero gol

Si è chiusa senza emozioni la sfida del Tardini tra Parma e Fiorentina match del sabato sera per la settima giornata di Serie A. Primo tempo avaro di occasioni da rete: i viola ci provano senza successo con Ribery e Kouamé, mentre i padroni di casa non riescono a pungere con le ripartenze di Gervinho. Nella ripresa Biraghi vicino al gol poi solo sbadigli. Un brodino per l’anemica Fiorentina, mentre al Parma il punto serve per portare a tre il numero di partite senza sconfitte.