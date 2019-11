Serie A, Pasalic e Ilicic affondano il Brescia: al Rigamonti è 3-0 per l’Atalanta

Al Rigamonti il Brescia cade sotto i colpi dell’Atalanta. Nel primo anticipo della 14^ giornata sono Pasalic (doppietta) e Ilicic a firmare la vittoria per i nerazzurri. La squadra di Grosso si ferma alla traversa di Balotelli nella ripresa. Tre punti pesanti per la Dea di Gasperini, situazione sempre più grigia per Grosso.

LA GARA – Gara subito in controllo degli ospiti. La Dea muove bene il pallone e domina nel possesso palla. Brilla Ilicic, molto attivo fin dalle prime battute. Al 14′ occasione per l’Atalanta: Gomez per Muriel ma Joronen è attento. Al 26′ si sblocca il match: azione di Ilicic, palla a Castagne che serve con un bel traversone Pasalic che di testa mette a segno il gol che vale il vantaggio ospite. Ancora Pasalic protagonista poco dopo: cross di Gomez e la testa del classe 1995 finisce sul palo. All’intervallo è 0-1 meritato per la Dea. La ripresa inizia sulla falsa riga del primo, ma è il Brescia ad avere l’occasione di pareggiare: al 55′ Romulo serve Balotelli ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Il legno scuote ancora l’Atalanta che raddoppia cinque minuti più tardi: Ilicic ispira ancora e Pasalic segna la personalissima doppietta. Rischia di dilagare la Dea: al 68′ Malinovskiy colpisce il legno con una botta da fuori. Grosso ci prova: dentro anche Donnarumma per Torregrossa. Nel recupero c’è gioia anche per Ilicic che sigilla il risultato sul 3-0 e regala tre punti importantissimi alla Dea.