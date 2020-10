Serie A, Pedro fa sorridere la Roma e piega l’Udinese

La Roma vince 1-0 ad Udine una partita tiratissima. Decide la prima rete in giallorosso di Pedro ad inizio ripresa, Udinese ancora a bocca asciutta, ma la squadra di Gotti esce a testa alta

LA PARTITA

Il primo tempo scorre via senza reti ma non privo di emozioni. I giallorossi prendono da subito il centro del ring alla Dacia Arena, creando qualche grattacapo in modo particolare nei primi 35 minuti di gioco. Nel finale di primo tempo l’Udinese cresce dopo aver giocato per oltre mezz’ora esclusivamente di rimessa. Agli sgoccioli della prima frazione di gioco i friulani hanno una doppia occasione, con Mancini che salva quasi sulla linea di porta un tocco sotto di Pereyra. La Roma riordina le idee all’intervallo e sblocca al minuto 55 la partita grazie al primo gol in Serie A di Pedro che sfrutta un disimpegno della difesa dell’Udinese e non perdona con un bel destro a giro. Poi l’Udinese reagisce con diverse occasioni create che però non bastano per trovare il gol del pareggio. I giallorossi si impongono ad Udine, finisce 1-0 grazie a Pedro.