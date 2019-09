Serie A, per la Lazio tutto facile col Parma: 2-0 firmato Immobile-Marusic

Nessun problema per la Lazio, che all’Olimpico, nel posticipo della quarta giornata di Serie A, si sbarazza del Parma per 2-0 grazie alle reti di Immobile e Marusic. Una partita gestita molto bene dai biancocelesti dall’inizio alla fine, senza particolari affanni, se non negli ultimi 10 minuti quando è calato un po’ il ritmo e si poteva concedere qualcosa. Tante le occasioni nitide per la squadra di Inzaghi, che ha trovato un gol per tempo, portandosi a 7 punti in classifica; gli emiliani restano fermi a quota 3.

LA PARTITA – Il match si sblocca subito, al minuto 8, quando Luis Alberto lancia in profondità Immobile, bravissimo a chiudere sul secondo palo con un diagonale mancino davvero molto preciso: palo, gol e esultanza sfrenata per l’attaccante, lasciato a riposo nella sconfitta di Europa League a Cluj. Il miglior Parma si vede nella seconda parte del primo tempo, soprattutto con qualche occasione creata da Inglese (Strakosha è strepitoso in una di queste). A inizio ripresa Sepe dice di no a Immobile, la Lazio è padrona del campo, colleziona corner a ripetizione, al 62′ sfiora il raddoppio con una gran giocata Immobile-Correa e salvataggio grandioso di un difensore sull’argentino. Immobile viene sostituito subito dopo ed è furioso con Simone Inzaghi, che lo zittisce. Al 67′ il 2-0 su spiovente di Milinkovic-Savic, sbuca Marusic dietro alla linea difensiva degli emiliani e di destro infila Sepe.