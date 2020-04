Serie A, petizione online per assegnare lo scudetto… all’Atalanta

Atalanta campione d’Italia 2019-2020, questa la pazza idea lanciata attraverso una petizione. La Dea vincitrice dello scudetto in questa stagione travagliata per via dell’emergenza coronavirus. Nonostante si rimanga in attesa di conoscere le decisioni sulla possibile calendarizzazione delle partite rimaste di campionato, ecco che su change.org è stata lanciata l’idea di premiare la squadra di Papu Gomez e compagni.

MOTIVI – La spiegazione di come sia partita l’iniziativa è spiegata con alcune parole dagli ideatori della petizione attraverso lo stesso sito dove è possibile firmare e aderire all’idea: “Come è noto, l’emergenza Covid-19 ha fermato anche il Campionato di calcio di serie A e, allo stato attuale, appare assai improbabile che possa ripartire. Tra le possibilità avanzate c’è anche quella di non assegnare il titolo 2019-2020. La nostra proposta, invece, è quella di assegnare lo Scudetto 2019-2020 all’Atalanta, sia per i meriti sportivi dimostrati sul campo soprattutto negli ultimi due anni, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, simbolo dell’Italia che soffre a causa del Coronavirus”.

Vedremo quindi se l’Atalanta riuscirà ad ottenere abbastanza consensi per riuscire nell’impresa. Al momento sono oltre 500 i tifosi che hanno aderito…