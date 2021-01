Serie A, potenziali incassi da stadio mancati 2020-21: Juventus, Inter e Milan si “disperano”…

Il calcio all’era del Covid-19 è senza dubbio diverso. Non solo per quanto riguarda il calendario, le attente procedure per il rispetto delle norme anti contagio. Ma soprattutto per l’assenza di quel fattore determinante che ha sempre dato alle partite quel pizzico decisivo di vivacità ed emozione in più: il pubblico.

Il quotidiano La Stampa ha provato a fare una stima delle potenziali perdite dei club di Serie A in riferimento agli incassi mancati da stadio per la stagione in corso 2020-21.

Le cifre sono davvero orribili, soprattutto per i club cosidetti big. La Juventus ha una perdita di stimata di 80 milioni di euro di incassi potenziali mancati. Alle sue spalle Inter e Milan con 60 e 40 milioni. Seguono a ruota le due squadre della Capitale con Roma e Lazio rispettivamente 38 e 20 milioni. Stessa cifra dei biancocelesti per l’Atalanta, mentre il Napoli si ferma 17 milioni di potenziali mancati incassi.