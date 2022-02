Serie A, presidente Dal Pino verso le dimissioni: il motivo

La decisione del numero uno della Lega Serie A

Paolo Dal Pino intende dimettersi dal ruolo di presidente della Lega Serie A . Questa la notizia che sta circolando in queste ore e che viene riportata dai principali organi di stampa in Italia, tra cui l'ANSA. Da quanto si apprende, la decisione dovrebbe diventare ufficiale oggi.

Il dirigente si trova negli Stati Uniti dove ha trascorso le vacanze natalizie, e avrebbe preso la sua decisione che sarà ufficializzata in giornata con una lettera. Alla base della scelta di abbandonare il ruolo di presidente della Lega Serie A - carica assunta da due anni - vi sarebbe la volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli USA. Dal Pino avrebbe maturato la decisione ad inizio gennaio, ma ha optato per procrastinare l'addio di qualche settimana per gestire la difficile fase di inizio anno con le partite rinviate per Covid e la riduzione della capienza degli stadi a 5 mila spettatori.