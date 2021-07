Serie A, Preziosi: “Calcio rischia di fallire. Tutti allo stadio con green pass”

"Ho la sensazione che qualcuno percepisca i presidenti delle società di calcio come ricchi scemi". Le parole del patron del Genoa sulla ripresa del campionato e il ritorno del pubblico allo stadio

Redazione ITASportPress

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi si è concesso al Corriere della Sera in una lunga intervista in vista della prossima stagione. Particolare enfasi per la questione stadi e pubblico con la richiesta di riaprire gli impianti al completo per le persone vaccinate e col green pass.

TUTTI ALLO STADIO - "Stadi al 50% di capienza? Dopo un anno e mezzo di mancati introiti, se la norma venisse confermata, saremmo costretti negli stadi a occupare un seggiolino ogni quattro, aprendo di fatto gli impianti per il 25% della capienza. Perché nei bar e ristoranti al chiuso si può entrare con il green pass senza limitazioni e in uno stadio, all'aperto, no? Con la soluzione dei posti a scacchiera si aprirebbe circa al 50% ma ho la sensazione che qualcuno percepisca i presidenti delle società di calcio come ricchi scemi", ha detto Preziosi. "I club sono aziende e come tali dovrebbero essere trattate, per sopravvivere abbiamo bisogno almeno di rateizzazioni o dilazioni fiscali, altrimenti il sistema implode. Le nostre richieste non possono non essere prese in considerazione, sono fiducioso che attraverso un tavolo di negoziazioni arriveremo con l'Esecutivo a un punto di intesa".

VACCINO - "Obbligo di vaccino? In uno sport di contatto il vaccino dà maggior sicurezza, ma poiché non lo si può imporre per legge credo che il suggerimento del presidente federale debba essere inteso più come un invito al buon senso".

RISCHIO - "Partenza campionato a rischio? Se prosegue la mancanza di dialogo con il Governo, dovremo pensare a una soluzione. In tal caso dovremmo fermarci a pensare a cosa fare. Le nostre richieste non possono non essere prese in considerazione ma sono fiducioso che attraverso un tavolo di negoziazioni arriveremo con l’Esecutivo a un punto di intesa".