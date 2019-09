Serie A, quante emozioni nel derby fra Lazio e Roma: finisce 1-1, ma quanti legni colpiti!

Doveva essere un super derby fra due squadre di Serie A che prediligono il gioco offensivo, e così è stato: Lazio e Roma hanno dato vita ad un match molto combattuto, terminato col risultato di 1-1 con i gol di Kolarov su rigore per i giallorossi nel primo tempo e di Luis Alberto su assist di Immobile nel secondo. La prima frazione di gioco è stata particolarmente emozionante, con una raffica di legni colpiti (ben 6) da entrambe le squadre e un totale di ben 21 conclusioni a rete complessive. Fonseca pareggia il suo primo derby e sale a quota 2 punti dopo il 3-3 col Genoa ottenuto settimana scorsa, mentre per Simone Inzaghi i punti sono 4, avendo demolito la Samp nella prima giornata (3-0).

PRIMO TEMPO – Al 3′ si capisce che sarà un gran derby: Lucas Leiva colpisce al volo dalla lunga distanza, palla che sbatte sul palo interno, prima di essere allontanata dalla difesa della Roma, che in ripartenza per poco non trova il vantaggio: è il 5′ quando il rasoterra di Zaniolo finisce sul palo alla sinistra di Strakosha. Al 7′ ingenuità clamorosa del portiere della Roma Pau Lopez, Milinkovic-Savic va alla battuta e trova la risposta pronta dell’estremo difensore; il 151° derby capitolino si sblocca al 16′, quando Dzeko prova a scodellare in area biancoceleste e Milinkovic-Savic interviene col braccio: l’arbitro fischia il rigore, il serbo nemmeno protesta. Alla battuta va l’ex Kolarov, che spiazza di prepotenza Strakosha. Reazione Lazio: Immobile al 21′ va di testa, Pau Lopez mette in angolo, e poco dopo lo stesso attaccante della Nazionale si libera in area e “spacca” la porta con un destro che si schianta all’incrocio dei pali. Nella stessa azione, destro splendido di Correa e altro palo. Simone Inzaghi è incredulo, e addirittura rischia lo 0-2 poco dopo, nel momento in cui Zaniolo lascia partire il siluro dalla distanza e colpisce il quinto legno del match.

SECONDO TEMPO – I ritmi si attenuano fino all’inizio del secondo tempo: le squadre sono più attente e guardinghe, ma non danno l’impressione di accontentarsi di un punto. Al 58′ brivido per la Roma: cross tagliato di Radu, sul secondo palo sbuca Lazzari che di testa appoggia sull’esterno della rete. È il preludio al gol del pareggio, che arriva nello stesso minuto: Immobile sfonda in area giallorossa, gira su se stesso, appoggia per l’accorrente Luis Alberto che non ha difficoltà a centrare la porta e a trovare il meritato pareggio. Era stato molto bravo Milinkovic-Savic a rubare palla a Kolarov con un contrasto duro quanto pulito. La Lazio, favorita alla vigilia, chiude in crescendo: al 64′ Pau Lopez strepitoso sul tiro ravvicinato di Correa, poi al minuto 86 arriva anche il sesto legno del match, il quarto per i ragazzi di Simone Inzaghi: mancino dal limite di Paolo, parte alta della traversa. Nel recupero Lazzari fa 2-1, ma tutto è fermo per il fuorigioco evidente dello spagnolo Jony al momento del cross.