Serie A, quanto vale il piazzamento in classifica? Tutte le cifre

Ad inizio campionato, ogni squadra si prefissa un obiettivo da raggiungere e dopo la ripresa c’è ancora chi lotta per l’Europa e chi per la salvezza. Insomma, risultati che vogliono dire tanto in termini sportivi, ma anche economici.

QUANTO VALE LA CLASSIFICA DI SERIE A?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ogni posizione in classifica in Serie A corrisponde ad un determinato ricavo. La Juventus per esempio incasserà 23 milioni dalla vittoria del campionato, mentre la Spal riceverà un paracadute di 25 milioni di euro. In tutto le squadre si dividono circa un miliardo tra diritti tv con le prime squadre del campionato a beneficiarne maggiormente. Calcio e Finanza ha pubblicato nel dettaglio tutte le cifre divise per piazzamento: