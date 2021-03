Serie A, quattro squalificati e Giudice sportivo non omologa Lazio-Torino

Come era prevedibile il Giudice sportivo non si è pronunciato sul match non giocato Lazio-Torino. L’anticipo della 25^ giornata di serie A non si è disputato per la mancata presentazione della squadra granata all’Olimpico di Roma. Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha omologato i risultati della giornata e ha lasciato ‘sub judice’ la partita non giocata in attesa che il club granata presenti il suo reclamo, come annunciato. Il Torino, che conta diversi casi di positivita’ al Covid nel gruppo squadra e fa riferimento alla quarantena decisa dalla Asl locale, ha tempo fino alla mezzanotte di domani per inviare le sue argomentazioni. La decisione del giudice dovrebbe arrivare la prossima settimana. Nella riunione odierna il Giudice sportivo ha squalificato quattro calciatori: Frabotta (Juventus), Kumbulla (Roma), Ribéry (Fiorentina) e Schouten (Bologna), tutti in diffida e ammoniti per la quinta volta. In relazione a quanto riportato da un collaboratore della Procura Federale presente a San Siro, il giudice sportivo ha disposto che la Procura acquisisca un supplemento di rapporto sul comportamento di Arslan, giocatore dell’Udinese, nei confronti dell’addetto alla sicurezza del Milan, Giampaolo Bompiano, per un diverbio verificatosi alla fine della partita nell’area comune davanti agli spogliatoio.