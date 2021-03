Serie A, reazione Atalanta: un gran Pasalic e Muriel stendono lo Spezia. Ora testa al Real

L’Atalanta risponde presente dopo il ko con l’Inter e batte 3-1 lo Spezia al Gewiss Stadium. Alla Dea bastano 5 minuti per incanalare la partita sui binari positivi, ad inizio ripresa le reti di Pasalic e Muriel spaccano una partita molto equilibrata fino a quel momento. Il tris dell’Atalanta arriva ancora con Pasalic, nel finale a segno Piccolo per lo Spezia. Bella prova della squadra di Italiano che gioca un discreto primo tempo, complicando la vita all’Atalanta e concedendo il nulla. I gol di Pasalic e Muriel a cavallo tra il cinquantesimo e il sessantesimo tagliano però le gambe allo Spezia che reagisce quando è ormai è troppo tardi per riprendere la partita. La Dea ora può pensare totalmente alla grande sfida con il Real Madrid.

Reti: 54′, 73′ Pasalic, 55′ Muriel

Atalanta (3-4-1-2) Sportiello; Toloi, Djimsiti (53′ Romero), Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens (91′ Ruggeri); Pasalic (91′ Pessina); Ilicic (66′ Malinovskyi); Muriel (66′ Zapata). A disposizione: Rossi, Gollini, Lammers, Caldara, Kovalenko, Ghislandi, Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Spezia (4-3-3) Zoet; Vignali (67′ Acampora), Ismajli (80′ Chabot), Erlic, Marchizza; Leo Senza, Ricci, Maggiore (67′ Estevez); Verde (80′ Farias), Nzola (81′ Piccoli), Gyasi. A disposizione: Rafael, Galabinov, Agoume, Terzi, Bastoni, Ferrer, Agudelo. Allenatore: Vincenzo Italiano.

AMMONITI: Toloi, De Roon