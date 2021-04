Serie A, Rebic e Kessié spingono avanti il Milan che passa a Parma (3-1)

Successo esterno del Milan che passa al Tardini con il punteggio di 2-1. Rossoneri che hanno gestito bene la gara per un’ora poi solo dopo l’espulsione di Ibrahimovic hanno sofferto. Il Parma però dopo il gol del 3-1 non ha avuto occasioni importanti ma solo un lungo predominio territoriale. Dopo otto minuti sblocca Rebic sulla giocata di Ibrahimovic che lo libera bene in area ducale. Al 44′ raddoppia Kessié sull’assist di Theo Hernandez. Al 50′ super doppia parata di Donnarumma. Al 60′ Milan in dieci per un rosso diretto per Ibra che ha detto qualcosa di troppo all’arbitro. Milan in 10 e poco dopo Gagliolo riapre il match. Nei minuti finali il Parma ha ricacciato i rossoneri in difesa ma mai arrivando pericolosamente dalle parti di Donnarumma. Nel finale in contropiede il tris rossonero di Leao. Milan che si porta a -8 dall’Inter e a + 4 dalla Juventus per la corsa alla Champions League.

TABELLINO

PARMA-MILAN 1-2

Marcatori: 8′ Rebic (M), 44′ Kessié (M), 66′ Gagliolo (P) al 93′ Leao (M)

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti (85′ Traoré), Bani, Gagliolo, Gi. Pezzella (74′ Busi); Kucka, Hernani (61′ Grassi), Kurtic; Man, Pellè, Gervinho (46′ Cornelius). All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (77′ Gabbia), Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, (72′ Meité) Kessié; Saelemaekers (72′ Dalot), Calhanoglu (77′ Krunic), Rebic (85′ Leao); Ibrahimovic. All. Pioli

Ammoniti: Bani (P), Calhanoglu (M), Gi. Pezzella (P), Gagliolo (P), Kucka (P), Hernandez (M), Kessié (M)

Espulsi: diretta al 60′ Ibrahimovic (M)