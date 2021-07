Serie A, riduzione squadre più playoff e playout. Ecco quando si parte

Domani convocata l'Assemblea dove le squadre di Serie A valuteranno le possibili modifiche dal 2023/24

La Serie A potrebbe cambiare il format della competizione e ridurre il numero delle squadre. I vertici federali domani nel corso dell'Assemblea valuteranno se avviare la riforma del campionato con la riduzione dalle attuali 20 alle 18 auspicate dallo stesso presidente Figc, con l'introduzione di eventuali playoff e playout. Il tutto non prima del campionato 2023/24, per i quali i cambiamenti però dovranno essere decisi con largo anticipo. Nessun problema ci sarebbe invece per quanto riguarda i diritti tv anche con una riduzione delle squadre partecipanti. Durante le trattative nell'ultimo bando, infatti la Serie A si è riservata la possibilità di cambiare il format della competizione nelle prossime stagioni. I club sono sempre più convinti della necessità di trasformare l'assetto attuale della Serie A. Un ruolo importante è dato dalla relazione della società di revisione Deloitte, che mostra i benefici economici dei cambiamenti.