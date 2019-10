Serie A, rigore di CR7 al 95′: la Juventus piega il Genoa. Poker Roma e Lazio

Turno infrasettimanale davvero scoppiettante in Serie A. La Juventus ha battuto al 95′ un coriaceo Genoa per un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Cassata. Decisivo Cristiano Ronaldo su rigore per il 2-1 definitivo arrivato dopo il rosso a Rabiot. Successo netto della Roma sul terreno dell’Udinese e della Lazio contro il Torino. Il Lecce ha pareggiato contro Sampdoria. Colpo esterno quello della Fiorentina sul campo del Sassuolo. Vittoria invece del Cagliari sul Bologna.

Risultati e marcatori:

Juventus-Genoa 2-1 (Bonucci 36′, Kouame 40′, Ronaldo 92′)

Lazio-Torino 4-0 (Acerbi 25′, Immobile al 33′ e rigore 69′)

Udinese-Roma 0-4 (Zaniolo 14′, Smalling 51′, Kluivert 54′, rigore di Kolarov 65′)

Sampdoria-Lecce 1-1 (Lapadula 8′, Ramirez 94′)

Cagliari-Bologna 3-2 (Rigore Santander 22′, Joao Pedro 46′, Simeone 72′, Joao Pedro 83′)

Sassuolo-Fiorentina 1-2 (Boga 24′, Castrovilli al 62′, Milenkovic 82′)