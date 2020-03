Serie A, ripresa del campionato ad ogni costo: ecco le tre date possibili

Lo slittamento dell’Europeo 2020 al 2021 mostra la chiara volontà degli organi del calcio a concludere i campionati in ogni nazione. Anche in Italia pare evidente come si voglia arrivare al proseguimento del torneo una volta passata l’emergenza coronavirus.

Resta, però, da capire quando. Stando a quanto si apprende sarebbero tre le possibili date per ricominicare a giocare in Serie A. Con 12 turni da disputare, 13 per chi deve recuperare un match, le opzioni sono davvero poche. Escludendo il mese di aprile, l’unico modo per arrivare a chiudere il cerchio entro il 30 giugno è giocare tutte le gare a maggio. Si parla del 2 maggio, ipotesi oggi molto ottimistica, 9 maggio e 16 maggio. La prima permetterebbe di concludere il campionato il 28 giugno; le altre due avrebbero bisogno di sforare a luglio, di una o due settimane e per questo andrebbe richiesta una proroga per i contratti dei calciatori in scadenza a giugno. La Uefa non sarebbe favorevole a questa opzione perché si scontrerebbe con l’inizio della stagione successiva. Si naviga a vista come più volte ribadito anche dal presidente della FIGC Gravina, ma la cosa certa è che la Serie A riprenderà…