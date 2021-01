Serie A, Roma e Inter pari e spettacolo ma gioisce il Milan

Risposte positive dall’Olimpico per Roma e Inter ma alla fine del 2-2 beneficia il Milan che allunga sulle rivali. Dopo la sconfitta a Genova, la squadra di Conte ottiene un punto nello scontro diretto con i capitolini. In avvio bravo Lopez su Lautaro e Lukaku, la sblocca Pellegrini con un destro piazzato. Pareggio annullato per fuorigioco a Lautaro fermato ancora da uno strepitoso Lopez. Pari di testa di Skriniar, magia di Hakimi per la rimonta ma Mancini fa 2-2 nel finale. L’Inter scivola a -3 dal Milan, lo stesso distacco tra i nerazzurri e la Roma che manca l’aggancio al 2° posto.

Tabellino

ROMA-INTER 2-2

Marcatori: 17′ Pellegrini (R), 56′ Skriniar (I), 63′ Hakimi (I), 86′ Mancini (R)



ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout (79′ Cristante), Spinazzola (73′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (89′ Mayoral). All. Fonseca

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (82′ Kolarov), Barella, Brozovic, Vidal (82′ Gagliardini), Darmian (34′ Young); Lukaku, Lautaro Martinez (77′ Perisic). All. Conte

Ammoniti: Lukaku (I), Smalling (R), Mancini (R), Bastoni (I), Villar (R), Perisic (I)