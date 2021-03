Serie A, Ronaldo risponde alle critiche: tripletta e Cagliari ko

Cristiano Ronaldo spegne le critiche seguite alla eliminazione di Champions League con il Porto e rifila una tripletta al Cagliari che va sotto per 3-1. Ai bianconeri è bastato un solo tempo per avere la meglio sugli isolani che poi nella ripresa hanno cercato di risollevarsi. Dopo 10 minuti sblocca subito Ronaldo di testa. Lo stesso portoghese firma il raddoppio su rigore e sigla la tripletta al 32′. Sostituito Alex Sandro per un problema muscolare. Dopo un’ora di gioco accorcia Simeone ma al Cagliari serviva ben altro per riaprire la partite.

CAGLIARI-JUVENTUS 1-3

Marcatori: 10′, 25′ rig., 32′ Cristiano Ronaldo (J), 61′ Simeone (C)



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (69′ Klavan), Godin, Rugani (40′ Gaston Pereiro); Zappa (69′ Asamoah), Marin, Duncan (80′ Deiola), Nainggolan, Nandez; Simeone (80′ Cerri), Joao Pedro. All. Semplici

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (83′ Frabotta), De Ligt, Chiellini (70′ Bonucci), Alex Sandro (34′ Bernardeschi); Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa (83′ Arthur); Morata (70′ McKennie), Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Ammoniti: Cristiano Ronaldo, Cuadrado