Serie A, sei gol dell’Inter al Crotone con Lautaro mattatore

L’Inter fa suo l’anticipo della giornata di Serie A battendo a San Siro il Crotone con il punteggio di 6-2. Ottava vittoria consecutiva per i nerazzurri oggi solidi e con la qualità dei singoli che ha fatto la differenza. Nel primo tempo i calabresi passano in vantaggio con un gol di testa di Zanellato, pareggio con Lautaro con un bel tiro. I nerazzurri la ribaltano con l’autogol di Marrone, ma la squadra di Stroppa segna il 2-2 con un rigore di Golemic (fallo di Vidal su Reca). Nella ripresa Lautaro firma la tripletta, anche Lukaku va in gol (rete numero 50 in nerazzurro per il belga fra tutte le competizioni). In gol anche Hakimi nel finale con un bel tiro dalla distanza. Inter momentaneamente in testa in attesa della partita del Milan a Benevento.