Serie A senza molti nazionali: Juve non avrà Dybala contro la Lazio

La lista è lunga di calciatori infortunati tornati dalle nazionali

Torna la Serie A dopo la sosta per gli impegni delle nazionali con un menù davvero ricco: scontri diretti, gare 'trappola' ma con tante incognite per i lunghi viaggi e la stanchezza. Ma molti club lamentano assenze visto che alcuni calciatori sono tornati acciaccati dalla nazionale. La sosta ha aumentato le presenze in infermeria. Immobile non recupera, Dybala non convocato. Milan, si ferma Rebic in allenamento. Fiorentina senza centrali. Inzaghi fa la conta ma recupera Dzeko.