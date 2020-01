Serie A, show Atalanta: Torino travolto 0-7

Tutto facile per l’Atalanta nell’anticipo del sabato sera della ventunesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno travolto per 5-0 il Torino, riscattando così il ko di lunedì scorso contro la Spal. Con questo successo, i bergamaschi salgono a quota 38 punti in classifica, mentre i granata rimangono fermi a 27.

LA GARA – L’Atalanta sblocca il risultato già al 17′ con Ilicic, che sfrutta un errore di Laxalt. Al 29′ arriva il raddoppio con un gran sinistro al volo di Gosens, mentre in chiusura di primo tempo Zapata cala il tris dal dischetto. Nella ripresa i nerazzurri dilagano ulteriormente, andando a segno per due volte (53′ e 54′) ancora con uno scatenato Ilicic e due volte con Muriel (86′ e 88′) I granata chiudono in nove uomini per effetto delle espulsioni di Izzo e Lukic.

ATALANTA, GOMEZ PUNGE PETAGNA: “SE GIOCASSE SEMPRE COME CONTRO DI NOI SAREBBE DA PALLONE D’ORO”