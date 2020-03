Serie A, si decide il futuro: alcuni club chiederanno stop definitivo al campionato

Sono ore decisive per il futuro del campionato italiano. L’emergenza coronavirus, il crescente numero di contagi, i tanti dubbi sul futuro potrebbero portare anche allo stop definitivo del massimo torneo di Serie A.

Nelle prossime ore andrà in scena la riunione di Lega in videoconferenza, nella quale si parlerà di quelle che dovranno essere le prossime mosse da fare. Come riportato da La Stampa, negli ultimi giorni tra i club di Serie A è iniziato a regnare un pessimismo sempre più forte circa la possibilità di riuscire effettivamente a chiudere il campionato disputando le giornate rimanenti. Ecco perchè, secondo quanto si apprende, sono oggi molti i dirigenti che potrebbero spingere per uno stop definitivo del torneo.