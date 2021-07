Serie A, Sky senza highlights: disponibili solo quelli delle sue 3 partite

Dopo il danno, anche la beffa per la nota emittente

Redazione ITASportPress

Dopo aver perso sul fronte diritti tv la battaglia con DAZN sulla trasmissione della partite di Serie A, per Sky arriva un'altra beffa. Infatti, l'emittente che trasmetterà solo tre partite su 10 ogni giornata, deve subire un altro duro colpo. La Lega Serie A – spiega Il Sole 24 Ore – ha deciso infatti, a maggioranza, di non mettere all’asta gli highlights pay. Quindi l’emittente satellitare di Comcast potrà trasmetterli solo delle sue gare, ovvero delle tre partite delle quali detiene i diritti, e non per le altre sette che saranno trasmesse in esclusiva su DAZN.

Si tratta dunque di un'altra beffa dopo il danno subito dalla pay-tv di Comcast, che ha dovuto arrendersi alla piattaforma di sport in streaming per quanto riguarda i diritti del massimo campionato italiano per le prossime tre stagioni. Sky, ricordiamolo, infatti, si è dovuto accontentare di trasmettere solo tre sfide a giornata, in co-esclusiva.

Dal canto suo, Sky punterà sul resto dell’offerta calcistica, dalle competizioni europee per club – Champions, Europa League ed Europa Conference League, anche se non in esclusiva – e sul meglio del calcio internazionale che può contare su Premier League inglese e Ligue 1.