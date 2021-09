Serie A, solo due club senza sponsor di maglia: ecco la classifica dei guadagni

Un dato in controtendenza in Serie A visto che i guadagni nonostante il coronavirus sono in crescita

Se il calcio professionistico lamenta il crollo degli introiti, c’è un dato che sembra in controtendenza. Come riporta Tuttosport, il 2021-22 si prospetta una stagione record per la spesa degli sponsor: le aziende verseranno nelle casse dei club un totale di 190 milioni di euro, quasi 21 milioni in più rispetto alla scorsa stagione, per comparire sulle divise. La pandemia -riporta calciofinanza.it- non ha quindi frenato la voglia delle imprese di spendere per legare il proprio nome a una squadra, mettendo in evidenza il marchio durante le fasi di gioco. Tuttavia, il potenziale non è ancora sfruttato a pieno: soltanto cinque società utilizzano tutti gli spazi disponibili (main sponsor, secondo sponsor, sponsor di manica e retrosponsor), ossia Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli e Torino.