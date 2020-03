Serie A, solo due giocatori sempre presenti in tutte le gare: ecco chi sono

Se si escludono i portieri Strakosha, Musso, Dragowski e Berisha, sono solo due i giocatori di movimento a non aver saltato neppure un minuto in Serie A. Parliamo di due veri stakanovisti: Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, e Stefano Sabelli, terzino del Brescia.

Sono 2.340 i minuti giocati dai due calciatori e ben 26 presenze. Statistiche importanti per Romagnoli, elemento imprescindibile del Milan. Il capitano del Milan ha giocato tutte le partite senza essere mai frenato da problemi fisici o squalifiche. Stesse statistiche anche per il terzino destro del Brescia che si è rivelato insostituibile sia per Corini prima che per Grosso e Diego Lopez dopo. Favorito anche dalle poche alternative in quel ruolo, Sabelli è assolutamente insostituibile.