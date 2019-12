Serie A, sorpasso Inter in vetta. Sorridono Lazio e Milan

Gol ed emozioni senza fine nel pomeriggio di Serie A. L’Inter vince contro la Spal e supera la Juventus in classifica. La Lazio consolida la terza posizione in classifica dominando sull’Udinese con un netto 3-0. Il Milan risorge dalle ceneri vincendo contro il Parma con un gol di Hernandez e allontana lo spettro della crisi. La rincorsa all’Europa ricomincia da qui.

Inter-Spal 2-1: l’Inter inizia la gara con il pensiero del sorpasso in classifica e Lautaro Martinez fa esultare San Siro con un uno-due devastante. Prima infila Berisha con un diagonale perfetto all’angolo destro; poi stacca più in alto e segna di testa. I nerazzurri sembrano in controllo, ma nella ripresa Valoti riapre tutto con uno slalom perfetto. L’Inter si riversa in avanti e sfiora il tris, complici anche le grandi parate di Berisha su Lautaro. Tomovic manca il pareggio.

Lazio-Udinese 3-0: la gara è già indirizzata nel primo tempo. Immobile riceve da Milinkovic-Savic e batte Musso con un tiro preciso dopo 9 minuti. Al 36′ e al 45′ due rigori per i biancocelesti: lo stesso Immobile e Luis Alberto non sbagliano e chiudono il match. L’Udinese non riesce mai a rendersi pericolosa. Nella ripresa la Lazio si limita ad amministrare senza correre rischi. Mandragora l’ultimo ad arrendersi dei suoi.

Parma-Milan 0-1: in avvio si esprime meglio il Milan. Romagnoli e Piatek mancano di poco il bersaglio, imitati anche da Kessie e Hernandez. La risposta del Parma è affidata a Barillà e Kucka, ma anche i crociati non sono precisi. Nella ripresa non cambia troppo la musica. Il Milan manca il colpo del k.o. con Suso, anche se è strepitoso Sepe quando il rossonero trova la porta. Alla fine Hernandez riesce a sbloccare il risultato con un guizzo in area di rigore dopo una doppia deviazione.