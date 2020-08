Serie A, sorpresa valore della rosa: l’Inter batte la Juventus. La classifica post lockdown

Ribaltone in classifica, almeno in quella del valore complessivo della rosa. Secondo i dati raccolti da Transfermarkt nel post-lockdown l’Inter ha superato la Juventus al primo posto.

La classifica del valore della rosa

Con un valore di 616,8 milioni di euro, l’Inter è la squadra di Serie A che vale di più nel suo totale. Superata la Juventus che si trovava al comando in precedenza. I bianconeri si trovano ora al secondo posto con 592,9 milioni. Sul podio anche il Napoli.

I dati raccolti dal noto sito specializzato, contano valori come l’età, ma anche il numero dei componenti della rosa valore che si riassume con 31 giocatori se si conta la rosa dell’Inter e “soli” 23 per quella bianconera. Diverso il discorso per quanto riguarda il valore media di ogni singolo calciatore. In tal senso la Juventus è prima con 25.78 milioni mentre l’Inter segue con 19.9.

Nella classifica di valore di rosa complessivo anche il Milan (quarto) con 391 milioni e la Roma (quinta). L’Atalanta sale a 329.3 milioni e si avvicina alla Lazio con 332.8. Da registrare la grande crescita del Verona e del Sassuolo con un valore aumentato rispettivamente del 29.5% e del 25.5%.

