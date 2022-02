Serie A, sottosegretario alla salute Costa: “Credo campionato terminerà col 100% del pubblico”

Novità in vista per il massimo campionato di calcio

Possibili novità in arrivo per la Serie A o per lo meno un cauto ottimismo per il futuro. Il sottosegretario alla salute Costa ha parlato di cosa dovrebbe accadere da qui alle prossime settimane in chiave pubblico negli stadi. Come noto, a causa della pandemia da Covid, gli impianti hanno potuto accogliere nell'arco dei mesi solo un numero limitato di pubblico. Se la curva dei contagi dovesse, come sempre, andare via via migliorando, ecco che anche il massimo campionato di calcio potrà riaccogliere per intero i suoi tifosi.