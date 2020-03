Serie A, Spadafora: “Ripresa campionato ok, ma a porte chiuse”

Si gioca o non si gioca? Questo è il dilemma. I vari dirigenti di Serie A in queste giorni hanno avuto diversi confronti dai quali sono nati anche alcuni diverbi. I particolare tra Lotito, Marotta e Agnelli riguardo la fattibilità del campionato. In Italia, la situazione legata al Coronavirus non sembra avere dei miglioramenti così drastici e ora come ora sembra complicato pensare ad una ripresa.

SPADAFORA – Anche il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato nuovamente riguardo alla ripresa del campionato. Lo ha fatto ai microfoni di Rai3: “A me dispiace dire e annunciarlo proprio qui, ma le ottimistiche previsioni che facevano pensare di potere riprendere a fine aprile o ai primi di maggio i campionati di calcio e in tutte le discipline credo lo siano state un po’ troppo. Sul 3 maggio sono dubbioso, se ci fosse la possibilità di riprendere decideremo di farlo a porte chiuse“.