Serie A, spettacolare 2-2 tra Lecce e Genoa

Termine in parità il lunch match della quindicesima giornata di Serie A. Lecce e Genoa, al Via del Mare, hanno dato vita ad uno spettacolare 2-2, con i pugliesi che hanno rimontato l’iniziale dopo svantaggio. Con questo risultato la formazione di Liverani si porta a quota 15 punti in classifica, mentre i rossoblu salgono a 11.

LA GARA – Partono meglio i liguri, trascinati da un Pandev in splendida forma. Ed è proprio il macedone a sbloccare il risultato al 31′ con uno spettacolare pallonetto da 40 metri. I liguri, nel recupero della prima frazione, trovano anche il raddoppio con un rigore trasformato da Criscito e concesso per un fallo di Lucioni su Pandev. Nella ripresa i salentini reagiscono con veemenza e al 60′ accorciano le distanze con Falco, che batte Radu con un preciso sinistro. Il Genoa, al 69′, rimane in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Agudelo ed il Lecce ne approfitta per pareggiare i conti un minuto più tardi con Tabanelli. Al 79′ il Genoa rimane addirittura in nove per l’espulsione di Pandev, ma gli ultimi assalti della formazione di Liverani non hanno fortuna.