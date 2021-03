Serie A, spettacolo e gol al Picco: il Cagliari spreca tutto e lo Spezia vince 2-1

Partita bellissima al Picco con lo Spezia che ha battuto il Cagliari per 2-1. Aquilotti che hanno sfruttato le occasioni create al contrario del Cagliari che invece si è divorato gol fatti nella ripresa. Su tutti l’errore incredibile di Simeone a porta vuota. Primo tempo di grande intensità: Joao Pedro pericoloso con almeno tre opportunità per il vantaggio, dall’altra parte ci prova in particolare l’ex Farias. A inizio ripresa sblocca Piccoli di testa, poi Zoet salva su Gaston Pereiro e Simeone si divora il pari. Il numero 9 isolano tutto solo davanti la porta ha calciato alto. All’80’ raddoppia Maggiore con un maldestro tiro che si insacca alle spalle di Cragno. Subito dopo il Cagliari accorcia con Gaston Pereiro. Prima del 90′ altra occasione per la squadra di Semplici che spreca ancora. Vince lo Spezia ma il Cagliari meritava almeno il pareggio.

SPEZIA-CAGLIARI 2-1

Marcatori: 49′ Piccoli (S), 80′ Maggiore (S), 83′ Gaston Pereiro (C)

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic (81′ Terzi), Marchizza (46′ Bastoni S.); Pobega (55′ Leo Sena), Ricci, Maggiore (81′ Acampora); Gyasi, Piccoli (67′ Nzola), Farias. All. Italiano

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Klavan (81′ Tripaldelli), Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan (81′ Cerri), Nainggolan, Lykogiannis (69′ Gaston Pereiro); Pavoletti (69′ Simeone), Joao Pedro. All. Semplici

Ammoniti: Nainggolan, Joao Pedro