Serie A, Spezia e Benevento non si fanno male: 1-1 al Picco

Spezia e Benevento non si fanno male e pareggiano 1-1 allo stadio Picco. La squadra di Inzaghi sblocca la partita con il primo gol italiano di Gaich, ma nella ripresa lo Spezia risponde con Verde. Partita equilibrata nel primo tempo mentre cresce lo Spezia nel secondo tempo. Punto utile per entrambe in un momento della stagione non semplicissimo.

Spezia Benevento 1-1: risultato e tabellino

Rete: 24′ Gaich, 71′ Verde.

Spezia (4-3-3): Zoet; Bastoni, Terzi, Ismajli, Ferrer, Estevez, Ricci, Leo Sena, Gyasi, Nzola, Verde. All. Italiano.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Tuia, Glik, Barba, Tello; Hetemaj, Ionita, Viola; Improta, Caprari; Gaich. All. Filippo Inzaghi.

Arbitro: Forneau di Roma.

Ammoniti: Bastoni, Improta, Barba.