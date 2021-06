Serie A spezzatino, in Lega votazione rinviata in attesa di chiarimenti

Per il momento non è passata la proposta della Lega

Per il momento nulla di fatto per il calcio di Serie A spalmato in più giorni e con orari diversi. Oggi Lega Serie A riunita in assemblea i club non ha dato il via libera alla proposta dell'a.d. della Lega, De Siervo di spalmare 10 partite di Serie A in altrettanti orari diversi. Dopo il no di Sampdoria e Genoa, anche altri club si sono accodati alle liguri e la decisione è stata subito dopo revocata nell’ottica di una maggiore valorizzazione. Probabile che si torni a votare sul tema la prossima settimana. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero sulla proposta dalla Lega di A era stato chiaro. "Non siamo un discount...Faccio un appello a tutti i presidenti di Serie A, questa cosa e' inaccettabile. Vogliono uccidere il calcio? La realta' e' che cercano di fare le partite singole perche' Dazn non ce la fa a trasmetterne tre alla volta, vogliono dare un'altra mano all'emittente. 7 slot e' il format con cui abbiamo venduto i diritti. Ora se ne fai 10, il pacchetto vale di piu' ovviamente perche' hai tutte partite separate". Oltre al Monday Night delle 20.45, l’ipotesi vedrebbe le partite al sabato in quattro finestre diverse (14.30, 16.30, 18.30 e 20.45) e quelle di domenica in cinque (12.30, 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45). Un passo avanti rispetto a quanto avviene oggi, con solo tre gare che si giocano in contemporanea.