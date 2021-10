Serie A, stadi pieni al 100%: la possibile data

Si potrebbe tornare presto alla normalità negli impianti di calcio

Potrebbero esserci delle novità in Serie A a proposito del ritorno del pubblico negli stadi di calcio. Dalle ultime indiscrezioni, ieri il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha provato a fissare una tabella di marcia per l'obiettivo 100% di capienza di spettatori negli impianti. Il ritorno alla completa normalità in tal senso potrebbe essere raggiunto "entro la fine dell’anno".

Le società di calcio stanno chiedendo a gran voce il ritorno dei tifosi, sia per un aspetto relativo allo spettacolo sia, chiaramente, per quanto concerne gli introiti da botteghino. C’è una certa fiducia sull’ipotesi che i tempi possano essere più brevi rispetto alla fine del 2021. In modo particolare i più ottimisti fissano per l’inizio di novembre la possibilità della svolta, anche con una data e un momento a forte impatto simbolico: il derby di Milano. La sfida di campionato del 7 novembre tra Inter e Milan potrebbe essere la giornata giusta per vedere tale ritorno alla normalità. Intanto, il primo step sarà l'allargamento al 75% che dovrebbe arrivare nel weekend del 16-17 ottobre.