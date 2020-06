Serie A, stangata per Skriniar: squalificato 3 turni

Mano pesante del Giudice sportivo di Serie A, che dopo il completamento della 27^ giornata ha reso note le decisioni sulle squalifiche dei giocatori.

Non arrivano belle notizie per l’Inter con il difensore Milan Skriniar squalificato per ben 3 giornate. Il centrale, espulso per doppia ammonizione nel match contro il Sassuolo, è stato colpevole di aver avuto un’espressione blasfema nei confronti del direttore di gara. Per lui anche una multa di 10mila euro. Per quanto riguarda gli altri squalificati, anche il tecnico dell’Inter Antonio Conte viene fermato per un turno. Stesso di scorso per Jakub Jankto della Sampdoria (per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato).

