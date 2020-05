Serie A, stop al campionato sul modello Ligue 1? Ecco come sarebbe la classifica finale

L’emergenza coronavirus ha obbligato il calcio a fermarsi. In Olanda e in Francia lo stop definitivo è diventato ufficiale. Soprattutto in Ligue 1, sono tante le polemiche per la classifica. Non tanto per l’assegnazione del titolo al Paris Saint-Germain, quanto per le restanti posizioni di classifica che coinvolgono le società che prenderanno parte alle coppe.

Il modello usato in Francia per l’esito finale è quello del calcolo con il criterio della media punti, ritenuto quello più meritocratico. Anche in Italia, per la Serie A, potrebbe essere attuato lo stesso sistema, modificando in parte le posizioni finali.

CLASSIFICA – In caso di applicazione dei criteri utilizzati in Ligue 1, la classifica finale della Serie A verrebbe leggermente modificata. Alla Juventus andrebbe il titolo di campione d’Italia con una media punti di 2,42. Al secondo posto la Lazio con 2,38. Inter terza con 2,16. Alle loro spalle Atalanta (1,92), Roma (1,73), Napoli (1,50) e Verona (1,40) che andrebbe a prendere il posto del Milan (1,38), unica differenza con la classifica attuale.