Serie A, svelate le date della nuova stagione: si parte il 22 agosto

Pausa natalizia fissata dal 23 dicembre al 6 gennaio

La stagione va concludendosi svelando via via i vari verdetti. La prima sentenza è arrivata con quattro turni d'anticipo: l'Inter è campione d'Italia. Ora restano da assegnare i posti Champions, con Atalanta, Milan, Napoli e Lazio in lotta per tre caselle, e l'ultima posizione tra le squadre retrocesse, attualmente occupata dal Benevento. Nel frattempo, però, si pianifica il futuro. Infatti la Lega Serie A ha già fissato le date della prossima stagione.