Serie A, svelato il pallone per la prossima stagione: le immagini

Mancano ancora diverse partite alla conclusione dell’attuale campionato di Serie A ma già si pensa, almeno in parte, alla prossima stagione.

Il sito specializzato FootyHeadlines ha svelato qualche anticipazione su quello che sarà il nuovo pallone per l’annata 2020-2021. Si chiama Nike Aerowsculpt e sarà, molto probabilmente, il nuovo pallone del calcio italiano, almeno per il prossimo campionato. La base della sfera sarà bianca, con una grafica gialla e blu e con qualche sfumatura di rosso. In evidenza, oltre al logo dell’azienda, anche il logo della Serie A. Queste le prime immagini diffuse via social:

