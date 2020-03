Serie A, tagli agli stipendi? Ecco quanto perderebbe Cristiano Ronaldo…

Prende sempre più largo l’ipotesi della decurtazione tra il 20 e il 30% dello stipendio dei calciatori di Serie A per far fronte alla situazione di emergenza economica per i club del massimo campionato. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport la proposta non è poi così remota e potrebbe essere attuata.

Anche Damiano Tommasi, rappresentate dei giocatori, non è parso assolutista anzi, ha aperto alla possibilità. Tra i giocatori che, chiaramente, perderebbo di più c’è Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese della Juventus, infatti, potrebbe risentire drasticamente del taglio. Per CR7, infatti, che guadagna 31 milioni netti all’anno a stagione, potrebbe esserci una perdita di be 9 milioni. Il sacrificio, in una situazione di tale emergenza, sarebbe inevitabile per superare la crisi.