Serie A, tempo di verdetti e di… scommesse: Papu Gomez e Luis Alberto si sfidano con una cena in palio

Prima una questione di gol tra Francesco Ciccio Caputo e Alessandro Del Piero, ora si passa al conteggio degli assist. La Serie A si rende protagonista di storie davvero curiose. Dopo la cena tra il bomber del Sassuolo e l’ex 10 della Juventus, adesso la palla si è spostata ad Alejandro Papu Gomez e Luis Alberto. In palio? Una cena per chi perderà e non riuscirà a battere l’altro in termini di assist fatti.

La scommessa tra Gomez e Luis Alberto

Come riporta Il Messaggero, il 10 dell’Atalanta e il fantasista della Lazio si sarebbero sfidati su chi, alla fine della stagione di Serie A avrà messo a segno il maggior numero di assist. I calciatori delle due squadre sarebbero molto amici fuori dal campo e già alcune settimane fa sarebbero stati protagonisti della particolare scommessa: chi vince porta l’altro e la famiglia a cena ad Ibiza. Al momento Luis Alberto è in vantaggio con 15 assistenze. Ma siamo sicuri che il Papu ci proverà fino all’ultimo secondo. In palio il secondo posto e una buona mangiata… a spese dell’altro.