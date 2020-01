Serie A, terza vittoria consecutiva per l’Udinese: Sassuolo ko 3-0

Terza vittoria consecutiva per l‘Udinese, che, nel lunch match della diciannovesima giornata di Serie A, ha piegato per 3-0 il Sassuolo. Un successo che permette ai bianconeri di portarsi a quota 24 punti in classifica, mentre i neroverdi, al terzo ko consecutivo, rimangono fermi a 19.

LA GARA – L’Udinese inizia subito bene, sfiorando il gol in più occasioni con Okaka. Dopo un palo di Traoré al 13′, è lo stesso ex attaccante della Sampdoria a portare in vantaggio i friulani sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa il Sassuolo tenta una reazione e si rende pericoloso con Traoré e Boga, prima che Sema, al 68′, trovi la rete del raddoppio. Al 91′ De Paul, in contropiede, cala il tris.