Serie A, terza vittoria di fila per la Fiorentina: Udinese ko 1-0

Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina, che nel lunch match della settima giornata di Serie A ha piegato per 1-0 l’Udinese. Un successo che permette ai viola di portarsi a quota 11 in classifica, mentre i bianconeri rimangono fermi a 7.

LA GARA – Il primo tempo scorre via sul filo dell’equilibrio, con l’Udinese che, al 34′, si è visto annullare un gol di Nestorovski a causa di un precedente tocco di mano di Opoku. Nella ripresa, dopo una conclusione a lato di De Paul, la Fiorentina alza il pressing e, dopo essersi resi pericolosa con Chiesa e Ribery, trova il vantaggio al 72′ grazie ad un preciso colpo di testa di Milenkovic sugli sviluppi di un corner. La formazione di Tudor, espulso nel corso del secondo tempo, prova a rispondere con Lasagna, ma non basta.