Serie A, tifosi allo stadio: la possibile data per rivedere il pubblico durante le partite

Senza tifosi non è calcio. Questo in sintesi il messaggio lanciato da praticamente tutte le società del campionato in riferimento alle partite disputate nella seconda parte della stagione a seguito della ripresa post lockdown da coronavirus. Peccato però che con la riesplosione dei contagi in Italia, sembra davvero difficile ipotizzare una riapertura degli stadi al pubblico per permettere ai fan di assistere alle partite. Con la ripresa del campionato di Serie A fissata per il prossimo 19 settembre, appare improbabile che i tifosi possano tornare ad occupare anche solo parzialmente gli spalti degli impianti italiani.

Serie A: tifosi allo stadio ad ottobre?

Nelle scorse settimane, la Lega Serie A aveva approvato un protocollo con la proposta di ottenere l’apertura degli stadi fino a 1/3 della capienza, ma dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo non è arrivato alcun segnale. Anzi. Con le nuove disposizioni in merito alla chiusura delle discoteche e all’uso della mascherina all’aperto, appare ora improbabile anche solo pensare al pubblico. Ecco perché, secondo quanto scrive calciomercato.com, la Federcalcio, raccogliendo le richieste dei club professionistici, spera di poter riaccogliere i tifosi allo stadio nel weekend del 3/4 ottobre per quella che sarebbe la terza giornata di campionato.

Nulla di certo e, come precisato, solo un’ipotesi molto ottimistica. Molto potrebbe dipendere dall’andamento della curva dei contagi a seconda della regione. Potrebbero essere proprio queste a stabilire, nel caso, nuove linee guida per fare in modo che almeno qualche sostenitore possa finalmente tornare ad assistere dal vivo alle partite di calcio.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE