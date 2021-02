Serie A, Torino e Genoa non si fanno male: pareggio a reti bianche

Poche emozioni nel match tra Torino e Genoa che pareggiano 0-0 in casa dei granata. Partita con pochi sussulti, anche se non mancano dei momenti di folate delle due squadre. Chiude in attacco il Genoa di Ballardini che ha creato qualche leggero grattacapo nel finale di gara. Risultato che alla fine va meglio ai liguri mentre il Torino di Nicola non smette di pareggiare e resta nella zona caldissima della classifica.

Torino Genoa 0-0: risultato e tabellino

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic (70′ Baselli), Mandragora, Rincon (77′ Linetty), Ansaldi (77′ Murru); Zaza (70′ Verdi), Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Vojvoda, Buongiorno. Allenatore: Nicola

GENOA (3-5-2) – Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito (17′ Goldaniga); Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev (45′ Shomurodov), Destro (76′ Pjaca). A disposizione: Marchetti, Zapata, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Pellegrini. Allenatore: Ballardini

ARBITRO: Pasqua

AMMONITI: Criscito, Rovella, Goldaniga, Breme