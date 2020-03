Serie A, tre le ipotesi della Figc in caso di interruzione definitiva

Sono tre le ipotesi avanzate dalla Figc nel caso in cui il campionato di Serie A, a causa dell’emergenza Coronavirus, non possa essere portato a termine: la non assegnazione dello scudetto, fare riferimento alla classifica maturata prima dell’interruzione e disputa playoff per il titolo di campione d’Italia e dei playout per la retrocessione in B. Le tre altenative sono state illustrate durante il Consiglio Federale che si è tenuto nella giornata di oggi. Il prossimo 23 marzo le parti si aggiorneranno in un nuovo Consiglio Federale.

La Figc ha inoltre chiesto di far slittare la Serie A fino al 31 maggio nel caso in cui si possa riprendere a giocare regolarmente