Serie A, tre squadre a rischio iscrizione a causa dell’indice di liquidità

Novità verso il prossimo campionato italiano

Potrebbero esserci delle novità sul campionato di Serie A 2022-23. Nello specifico arrivano news sull'iscrizione delle squadre e il rispetto dell'indice di liquidità, valore che in questo momento sembrebbe mettere in discussione almeno tre squadre.

Come sottolineato da Calcio e Finanza che cita Repubblica, dopo la scadenza del termine per presentare i documenti legati all’indice di liquidità, ovvero il nuovo parametro voluto dalla FIGC per potersi iscrivere ai campionati, tra i club di Serie A sono tre le società che al momento non potrebbero iscriversi.

I club sarebbero la Lazio (l’ultima a presentare il documento, alle 23.35 di martedì), il Lecce e in piccola parte lo Spezia. Queste tre squadre, al momento, non rispetterebbero l’indice e quindi non potrebbero iscriversi se il termine definitivo scadesse oggi. Tuttavia, c’è tempo fino al 22 giugno per mettersi in regola.